La Belgique, premier exportateur de mineurs en Europe

NEW Monthly Report: The international mobility of minors in football from @CIES_Football Observatory https://t.co/yWcEKNDdrj — CIES (@sportCIES) 14 décembre 2016

Non, il n'y a pas que les frites et la bière en Belgique , il y a aussi des footballeurs talentueux.Si les transferts de joueurs mineurs sont très réglementés par la FIFA, ils sont pourtant de plus en plus nombreux. Ils étaient en effet 51 à partir dans des clubs du top 5 européen en 1995 contre 195 en cette année 2016 d'après les résultats d'une enquête du Centre international d'étude du sport (CIES).Si, pour la plupart, les mineurs se dirigent vers l' Angleterre , loin devant l' Italie et les Pays-Bas , ils viennent majoritairement d'un pays un peu plus surprenant, la Belgique . À l'image des frères Hazard ou encore Yannick Ferreira Carrasco qui sont arrivés en France avant leur majorité, beaucoup de Belges quittent le Plat Pays alors qu'ils n'ont pas encore dix-huit ans. Parmi les joueurs qui évoluent en Europe en 2016 et qui ont quitté leur pays mineurs, trente-huit proviennent de Belgique , loin devant ses deux poursuivants, la Suède et la France avec vingt-trois joueurs chacun.Dont Griezmann, Pogba, Laporte, mais aussi Jérémie Aliadière