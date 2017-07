La Belgique perd le Nord face au Danemark

TD

Les Red Flames douchées.La Belgique , qui fêtait ce dimanche soir le premier match de son histoire dans un Euro féminin, n'a pas fait le poids face à l'expérimentée sélection danoise à Doetinchem aux Pays-Bas . Un but de la tête de Sanne Troelsgaard en tout début de rencontre pour bien commencer (6), puis les nordiques ont géré leur avance, non sans essuyer pas mal d'offensives en seconde période, et même une barre en fin de match.Le Danemark rejoint donc les Pays-Bas en tête du groupe A, et les deux équipes s'affronteront pour un match déjà décisif jeudi prochain.Les Dan Martines.