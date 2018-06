La Belgique éteint l'Égypte

Belgique (3-4-3) : Courtois – Alderweireld, Ciman, Vertonghen – Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco – Hazard, Mertens, Lukaku. Sélectionneur : Martínez.



Égypte (4-2-3-1) : El-Hadari – Fathi, Gabr, Hegazi, Shafi, Warda – Elneny, Hamed, El Said, Sobhi – Mohsen. Sélectionneur : Cúper.

Pas de Salah, pas de Kompany.Mais du beau monde quand même. Avec Hazard, Lukaku, Mertens ou De Bruyne, la Belgique s'est imposée dans son duel amical l'opposant à l'Égypte d'El-Hadari et Elneny. À la pause, les Diables rouges menaient déjà de deux pions : Lukaku a ouvert le score sur un super travail d'Hazard, et le joueur de Chelsea s'est ensuite mué en buteur sur un débordement de Carrasco.Dans le second acte, les remplacements se sont multipliés et seuls les Belges se sont procuré des occasions. Normal, vu leur supériorité évidente et la qualité de leur effectif. Une domination récompensée par un dernier caramel de Fellaini dans le temps additionnel.Malgré l'absence d'un certain Nainggolan.