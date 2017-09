La Belgique annule sa tournée en Asie

1

LG

Une petite histoire belge.Le staff de l’équipe nationale belge vient d’annuler sa tournée dans le sud-est de l'Asie. Alors que les Diables Rouges devaient affronter le Japon puis la Corée du Sud les 9 et 14 novembre, l’idée d’accumuler des heures de voyages et donc de fatigue ne plaît pas aux joueurs et à leurs clubs. Selon lede ce mardi, l’Union Belge voudrait que ces matches se jouent à domicile, puisque le Japon sera à cette période de l’année en pleine tournée européenne. Quant à la rencontre en Corée du Sud , elle semble peu emballer les joueurs belges en raison du contexte diplomatique en Corée. Selon la, la fédération belge aurait déjà trouvé un accord avec ses homologues du Japon et du Mexique pour les accueillir les 9 et 14 novembre.Bien que l’information n’ait pas encore été officialisée, le porte-parole de l’Union Belge Stefan Van Loock a laissé échapper que cette hypothèse n’était pas à écarter, et constituait une «» .Partis pour rester, donc.