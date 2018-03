La Bayern tombe à Leipzig

Rapidement douché par Sandro Wagner, le RB Leipzig est finalement parvenu à s'imposer pour la première fois dans ce Topspiel grâce à Naby Keïta et Timo Werner (2-1). Ultra-dominateurs tout au long de la partie, les Lipsiens infligent au Rekordmeister sa troisième défaite de la saison et se payent le luxe de retarder son sacre annoncé.

Super Wagner

Domination versus résignation

RB Leipzig (3-4-3) : Gulácsi - Ilsanker, Konaté, Upamecano - Laimer, Demme, Keïta (Forsberg, 68e), Bruma - Sabitzer (Werner, 10e, Augustin, 83e), Poulsen, Kampl. Entraîneur : Ralph Hasenhüttl.



Bayern Munich (4-3-3) : Ulreich - Alaba, Hummels, Süle, Kimmich (Rafinha, 79e) - James (Lewandowski, 72e), Rudy, Vidal - Juan Bernat (Ribéry, 61e), Wagner, Müller. Entraîneur : Jupp Heynckes.

Si les Bavarois ont facilement passé le cap de la qualification en quarts de finale de C1 contre le Beşiktaş Istanbul, la tâche a été plus ardue pour Leipzig face au Zénith en C3. Qu’importe : dans ce duel entre les deux derniers représentants allemands sur la scène européenne, les entraîneurs ont allègrement fait tourner leur onze de départ. Avec pour l’un l’espoir d’être champion le plus vite possible, et pour l’autre de rester accroché au wagon des places européennes. En trois rencontres, le Bayern s’était imposé trois fois. Mais cette fois-ci, le RB Leipzig porté par un duo Werner-Keïta tout feu tout flammes a inversé la tendance. Avec sérénité qui plus est.La partie commence mal pour les Lipsiens, puisque Marcel Sabitzer sort sur blessure au bout de dix minutes. Son remplacement prématuré par Timo Werner chamboule ses partenaires : deux minutes plus tard, Sandro Wagner réceptionne un centre parfait de James et trompe Gulácsi d’une tête piquée à l’entrée du petit rectangle (0-1, 12). Son quatrième pion sous les couleurs du Bayern et la seule occasion des siens en première période. Après des débuts poussifs, le Bavarois a marqué lors de ses trois dernières titularisations, prouvant ainsi qu’il est capable d’épauler Lewandowski dans le rôle de numéro 9.Pour les Lipsiens, c’est le signal de la révolte. Et les locaux imposent leur tempo en tirant treize fois plus que leurs adversaires. Bruma obtient un superbe coup-franc direct : le ballon file en pleine lucarne avant d'être détourné par la main ferme de la panthère Sven Ulreich (27). Mais le remplaçant de Manuel Neuer ne peut rien faire face à la patte gauche de Naby Keïta , qui profite d’un cafouillage dans la surface bavaroise après une première tentative repoussée de Timo Werner pour égaliser dix minutes plus tard (1-1, 37). Avant ce Ralph Hasenhüttl voulait «» À la mi-temps, le contrat est à moitié rempli.Sous un froid polaire, le feu de la Red Bull Arena ne s’éteint pas puisque peu après la reprise, Timo Werner part à la limite du hors jeu, se défait d’un Süle esseulé et flingue Ulreich à douze mètres (2-1, 56). L’international allemand inscrit son premier but depuis sept journées et aurait même pu faire le break dans la foulée, mais sa frappe en pivot termine dans le petit filet (61). La tension devient palpable, en témoigne le carton jaune reçu par Ribéry une minute après son entrée en jeu (63) pour s’être frité avec Keïta, décidément dans tous les coups. Les bons comme les mauvais puisque le futurse mange une biscotte lui aussi.Arrivés en confiance, les Bavarois se montrent trop dilettantes, incapables de se défaire d’un pressing étouffant, à l’image d’un Robert Lewandowski (entré à la place de James, 72) étonnamment inoffensif. Jamais véritablement dangereux, le Bayern encaisse une troisième défaite qui laisse nourrir pas mal de regrets. Une victoire à Leipzig et un peu de chance leur aurait permis d’être sacré champion dès ce dimanche. Mais plus tôt, les victoires de Schalke et Dortmund avaient de toute façon retardé l’échéance. Au final, ce sont les Saxons qui réalisent la belle opération du jour en confortant leur sixième place, la dernière dans la course à l’Europe, mais à six points seulement de l’actuel dauphin, Schalke. Le suspense reste entier.