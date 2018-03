La banderole des supporters lensois pour Dja Djédjé et Douchez

Voici la banderole des supporters du RC Lens ce soir, qui fait référence aux scandales judiciaires touchant deux joueurs lensois (Douchez et Dja Djédjé). pic.twitter.com/bHI5iZzdcG — Instant Foot (@lnstantFoot) 12 mars 2018

La banderole de supporters, tout un art.Agacés par les résultats médiocres de leur équipe, encore battue lundi soir par Bourg-en-Bresse Péronnas (1-0), des supporters lensois ont profité du match pour afficher leur mécontentement avec une banderole à la limite du dérapage.En référence aux accusations de violence conjugale proférées à l'encontre de leurs joueurs Nicolas Douchez et Brice Dja Djédjé , les supporters sang et or ont déployé une banderole affichant très simplement «Et tout ça, sans envahir le terrain.