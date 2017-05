AD

La joie de la victoire est immense, mais elle fait suite à l'horreur et à l'effroi de l'attaque terroriste qui a eu lieu à Manchester il y a deux jours.Alors à peine rentrés au vestiaire avec leur coupe et leur médaille autour du cou, les joueurs de Manchester United ont adressé un message de soutien à la ville en déployant une banderole aussi sobre qu'efficace et en postant la photo sur les réseaux sociaux.Un geste simple, mais beau.