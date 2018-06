L'Uruguay et la Russie en huitièmes de finale

JD

Groupe A Pts J. G. N. P. Diff. 1 Uruguay 9 3 3 0 0 5 2 RUS 6 3 2 0 1 4 3 Ar. Saoudite 3 3 1 0 2 -5 4 Egypte 0 3 0 0 3 -4



Dans cet ordre.Grâce à Suarez (10), Cavani (90) et un csc de Cheryshev (23), l’ Uruguay n'a pas tremblé et se paye le scalp de la Russie et empoche la première place du groupe A. La, elle, ne devra pas compter sur Igor Smolnikov , expulsé en première période, pour les huitièmes.Dans le match pour du beurre entre l'Arabie et l' Egypte , ce sont les Saoudiens qui l'emportent augrâce à un but de Salem Al-Dawsari, vingt secondes après la fin du temps additionnel. Mohamed Salah avait rapidement ouvert le score (22), mais Salman Al Faraj égalisait juste avant la mi-temps (45).Les Pharaons terminent bons derniers et ne parviennent pas à débloquer leur compteur de victoires en Coupe du monde, tandis que leurs adversaires du jour, eux, se retrouvent victorieux pour la première fois depuis 1994. Le seul à sourire devait être Essam El Hadary , devenu à 45 ans, le plus vieux joueur à disputer un match de Mondial.