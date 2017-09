L'Upamecano en chef

En l'espace de deux ans, le Francais Dayot Upamecano est passé de la D2 autrichienne à l'élite du championnat allemand, du côté du RB Leipzig. Avec lequel il va désormais découvrir la Ligue des champions, ce mercredi soir, face à Monaco. Sans que la France ne parle vraiment de lui. Tant pis. L'adolescent au corps d'homme s'épanouit mieux dans l'ombre.

Grand corps timide

Besoin insatiable de temps de jeu

Le cocon Red Bull

Par Adrien Candau

Propos d'Olivier Bijotat et Peter Zeidler recueillis par AC, ceux de Dayot Upamecano issus de l'Equipe.fr

De lui, on connaît surtout ses accomplissements en équipe de France de jeunes. Un bon paquet de sélections, des U16 aux U19, et même un championnat d'Europe U17 remporté en 2015. Puis, le trou noir ou presque. La même année, Dayot Upamecano décide de s'exiler en Autriche, au Red Bull Salzbourg, avant de rejoindre Leipzig. Un choix de carrière atypique, loin du brouhaha médiatique français. Mais qui s'est révélé correspondre parfaitement au profil du tout jeune stoppeur.Car Dayot a, semble-t-il, toujours mieux fonctionné quand les projecteurs ne sont pas braqués sur sa silhouette. Une silhouette souple et puissante, déjà affûtée, formée, quand le gamin débarque pour parfaire sa formation à Valenciennes en 2013, à 15 piges. «» , pose Olivier Bijotat, le directeur du centre de formation du VAFC. «» Un corps d'adulte, mais une timidité juvénile, tant le natif d’Évreux joue des pieds et des mains pour ne pas se faire remarquer. «, poursuit Bijotat.L'histoire est différente dès qu'Upamecano pose le pied sur le terrain. Là, l'adolescent trop discret laisse soudainement parler la bête qui sommeille en lui. «» , expliquait Upamecano dans une interview donnée en 2016. «» Bijotat confirme : «» Pour ce faire, Upamecano, est prêt à suer comme personne à l'entraînement, sans que ça ne lui demande d'efforts particuliers. «Logiquement, quand Dayot ne peut pas fouler le pré, il commence à broyer du noir. Ses deux années à Valenciennes seront aussi marquées par de nombreuses blessures, qui l'obligent à ronger son frein. «, se remémore Bijotat."Pourquoi ça m'arrive ?"» Malgré les blessures, quand il joue, Dayot tape dans l’œil d'à peu près tout le monde. Pourtant, plutôt que d'aller cirer le banc dans un club prestigieux, Upamecano préfère choisir une formation moins huppée, où il pourra satisfaire son besoin insatiable de temps de jeu. Et opte donc pour l'Autriche et le Red Bull Salzbourg., explique Dayot.» Zeidler, lui, explique avoir retenu d'emblée deux choses quand Upamecano fait ses grands débuts en Autriche. «Une adaptation éclair, facilitée par l'environnement rassurant du club autrichien. «, poursuit Zeidler.» Bien dans ses baskets en Autriche, Upamecano décide néanmoins de partir pour Leipzig en janvier 2017, vers l'autre club du groupe Red Bull.Là, il gagne rapidement ses galons de titulaire dans l'axe central et se sent prêt à s’imposer au plus haut niveau. «» «, analyse Zeidler.» Désormais, Upamecano semble donc avoir tous les outils pour bien faire tourner la machine. Avec Leipzig bien sûr, en Bundesliga, comme en C1. Voire peut-être même au-delà. «