L'Union Berlin se prend 30 000 euros d'amende

Ambiance chaude et douche froide.Comme pour lui rappeler qu'il évolue dans la cour des grands, le club de Berlin-Est, toujours en course pour la montée en Bundesliga, s'est vu condamner à une amende de trente mille euros par la commission de discipline de la Fédération allemande de football (DFB).Celle-ci lui reproche le «» de ses fans lors de deux rencontres survenues en septembre et octobre 2016. Dans les deux cas, encore une affaire de fumigènes. Tout d'abord en championnat, face au promu de Wurtzbourg : le parcage berlinois avait craqué trois torches, dont deux avaient atterri sur le terrain, provoquant une interruption de la partie. Ensuite, lors du deuxième tour de Coupe d'Allemagne. En déplacement à Dortmund, le bloc dess'était tellement enflammé que le coup d'envoi de la deuxième mi-temps avait dû être retardé de quelques minutes.Trente mille euros d'amende pour l'Union, quatorze mille pour Bochum, onze mille pour Augsbourg et même quarante mille pour le Dynamo Dresde, quand Stuttgart s'en prend quarante-huit mille... Il y a un championnat parallèle qui est en train d'émerger.