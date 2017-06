L'Ukraine tombe devant Malte

FC

La saison est quasiment terminée, mais le football nous réserve encore quelques surprises.C'est ainsi que Malte, qui n'a pour le moment pas obtenu un seul point en phases de groupe pour les qualifications au Mondial russe, est allé accrocher une victoire de prestige en terre ukrainienne, sur le plus petit des scores. Un succès amical, grâce à un but de Zach Muscat au quart d'heure de jeu, qui fait du bien pour la confiance.Dans l'autre rencontre de la soirée, la Moldavie a attrapé un nul à la 95e minute sur un penalty converti par Ben Sahar en Israël. Un peu plus tôt, c'est Radu Gînsari qui avait ouvert le score pour les locaux.Prochains rendez-vous pour ces équipes prévus dimanche pour les qualifs. Finlande-Ukraine, Slovénie-Malte, Israël-Albanie et Moldavie-Géorgie : soyez prêts.