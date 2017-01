L'UEFA suspend le Partizan de compétition européenne

0

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les supporters du Partizan Belgrade vont devoir apprendre à vivre sans le plaisir des joutes européennes.L'actuel second du championnat serbe vient d'être exclu pour trois saisons de toute compétition européenne. En cause, un total de 2,5 millions d'euros de dettes impayées depuis septembre. Une décision exceptionnelle qui est due aux difficultés de gestion du champion de Serbie 2015. Comme le souligne l'UEFA, le club est un multirécidiviste, puisque c'est la troisième infraction du même type en cinq ans. En 2013, déjà, les Serbes avaient été suspendus pendant un an de compétition européenne dans un cas similaire.Pour oublier tout ça, les fans du Partisan pourront se défouler contre ceux de l'Étoile rouge, le 1mars prochain, lors du prochain derby de Belgrade.