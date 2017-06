L'UEFA sanctionne le FC Porto

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Souvent vanté pour son modèle économique, le FC Porto vient d'être sanctionné durement par l'UEFA.Habitué aux ventes records sur le marché des transferts, les Dragons se sont calmés ces dernières années en conservant leurs meilleurs éléments pour retrouver une compétitivité sportive. Une priorité sportive qui a fait coulé les finances du clubs, déficitaires de 58 millions en 2015-16, et de déjà 30 millions en 2016-17.Une situation qui place le club en non-respect du fair play financier de l'UEFA. Le FC Porto a donc été sanctionné de 700 000€ d'amendes, qui pourrait monter à 2,2 millions en cas de non respect des engagements pris : le club ne devra pas dépasser un déficit de 30 M€ pour l’exercice fiscal 2017, 20 M€ pour 2018 et 10 M€ pour 2019. La saison prochaine, Porto ne pourra inscrire que 22 joueurs pour les compétitions européennes, contre 25 en temps normal.Des sanctions dures pour les Dragons, qui devraient néanmoins vite retrouver leur stabilité financière grâce à des nouveaux contrats de droits TV et commerciaux.Cadeau de bienvenue pour Conceiçao.