L'UEFA pense à décaler la Ligue des champions le week-end

Ne pas respecter le Niort-Clermont du samedi après-midi, c'est péché.Programmée le mardi et mercredi depuis (quasi) la nuit des temps, la Ligue des champions pourrait voir certains changements. C'est en tout cas ce qu'annonce, qui croit savoir que l'UEFA songerait a déplacer les quarts et demi-finales de Ligue des champions le samedi et le dimanche après-midi. Une démarche apparemment initiée par le Barça, le Real et la Juventus, pour faire augmenter les droits télé en provenance des continents asiatique et américain.Et toujours aucune considération pour les peuples du cercle polaire ?