L'UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre l'OL pour racisme

L'OL rattrapé par le gendarme européen.L'UEFA a ouvert une procédure disciplinaire pour «» et «» à l'encontre de l'OL après les débordements en marge de la rencontre d'Europa League face au CSKA Moscou (2-3).D'après, l'UEFA «» .L'instance européenne étudiera le dossier le 31 mai prochain, elle qui reproche aussi au club lyonnais dans le communiqué des «» et «» . Pas forcément une bonne nouvelle pour le président Aulas, son OL étant sous le coup d'une exclusion de toute compétition européenne avec sursis à la suite des violences et de l'envahissement du terrain contre Besiktas l'an passé.Ce serait dommage de ne pas voir l'outil connecté en Coupe d'Europe l'an prochain.