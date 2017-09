L'UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre Arsenal et Cologne

Visiblement, on paye les heures supp' à l’UEFA.À la suite des débordements des supporters du FC Cologne lors du match les opposant à Arsenal jeudi soir (victoire 3-1 des), l’UEFA a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire contre le club allemand. Et puisqu'un malheur n’arrive jamais seul, Arsenal est également dans le viseur de l’instance reine.Le FC Cologne est visé pour des «» , tandis que son homologue londonien l’est pour «» au niveau du parcage visiteurs, d’après le communiqué de l’UEFA. Les décisions de l’instance européenne seront connues le 21 septembre. Cologne doit également répondre de l’ «» . Ces derniers ont fait le déplacement en masse pour fêter le premier match en compétition européenne depuis 25 ans. Ils étaient plus de 20 000 selon la presse britannique, dont seulement 3 000 avaient des places dans l’espace visiteur attribué. Il devait donc y avoir environ 17 000 petits malins qui se sont dilués dans l’ensemble de l’enceinte de l’Emirates Stadium. Arsenal a visiblement assez redouté les risques de débordement pour lancer une enquête, «» , selon le club.