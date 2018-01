L'UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre Anderlecht

1

JD

Le beurre, l'argent du beurre et le sourire de Gianni Pour avoir fait payer 100€ certaines places en parcage à des fans du Bayern lors d'un match de poule de Ligue des champions au mois de novembre dernier, le RSC Anderlecht est aujourd'hui poursuivi par l'UEFA, dont le règlement impose que les tickets pour les visiteurs ne coûtent plus de deux fois le prix payé par les supporters locaux dans une catégorie comparable.Si le club bavarois avait tenu à soutenir ses supporters en prenant en charge trente euros sur le prix desdits tickets, la démarche du Sporting n'en reste pas moins illégale puisque les fans bruxellois se voyaient eux proposer des mini-abonnements pour les trois matchs de poule, dont la formule la plus chère revenait à... 285 euros.Le jugement est attendu le 2 février. En attendant, on ne sait pas si l'UEFA reviendra sur sa décision de faire payer 20 000 euros au Bayern après que ses fans aient jeté des faux billets sur la pelouse en signe de protestation.