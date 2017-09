L’UEFA ouvre une enquête contre le Celtic

LG

L’important, c’est de participer.Alors que son équipe recevait une leçon de football face au PSG (0-5) , un supporter du Celtic a décidé d’envahir la pelouse sous le nez des stadiers. Ce dernier devait connaître la réflexion d’Einstein sur la bêtise humaine supposée être infinie, puisqu'il n’en est pas resté à ce simple fait d’armes.Le supporter a ensuite tenté de frapper Kylian Mbappé avec ses petits pieds. La goutte d’eau qui a manifestement mis le feu aux poudres de l’UEFA. Cette dernière a donc ouvert une procédure d’enquête contre le club des Hoops, et l'auditionnera le 19 octobre prochain.À noter que les malheureuxont déjà dû faire face à onze autres enquêtes de l’UEFA en moins de six ans, et ont versé à l’UEFA plus de 180 000 euros d'amendes depuis 2011.Pour un club dont le symbole est un trèfle à quatre feuilles, c’est franchement la poisse.