L’UEFA nie les propos attribués à Čeferin

Hier,révélait par l’intermédiaire d’une source anonyme que Čeferin, président de l’UEFA, pensait à «» . La contre-attaque de l’instance de football a fusé et a visé juste. Via un communiqué, l’UEFA «» .L’UEFA poursuit son plaidoyer, en tenant à rappeler «» . Avant d’attaquer le quotidien sportif français : «De son côté,a relevé le gant et exprimé «» .