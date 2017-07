L'UEFA met en garde le PSG pour le transfert de Neymar

1

Pris la main avant même d'être dans le sac.Jugé proche d'être fait, le transfert de Neymar n'est pas encore finalisé qu'il suscite déjà la polémique. C'est notamment le montant exorbitant de 220 patates qui agitent la footballsphère, et qui attise les craintes de l'UEFA et de son fairplay financier.Un outil avec lequel le PSG a déjà rencontré quelques problèmes jusqu'en avril dernier, et qui pourrait de nouveau frapper le club parisien. Si la thèse d'un rachat de sa clause par Neymar lui-même avec de l'argent prêtée par le PSG circule, c'est bien ce scénario qui agacent l'UEFA. En effet, par ce stratagème, le PSG évite légalement les règles du fairplay financier.Une situation qui a de quoi énerver l'UEFA, puisqu'elle se répand de plus en plus après que l'Atlético est utilisé le même procédé pour Vitolo il y a quelques semaines. Alors l'instance du football européen a réagi ce matin dans les colonnes depar l'intermédiaire d'un expert financier : «Mieux vaut prévenir que guérir.