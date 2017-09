L'UEFA lance une procédure disciplinaire contre l'OM

LG

Ils n’avaient beau être que 8 600 et représenter la plus faible affluence du siècle au Vélodrome, les supporters présents ont quand même réussi à déconner lors du premier match de Ligue Europa de la saison, contre Konyaspor (victoire 1-0).L’UEFA a annoncé avoir ouvert une enquête sur le match du 14 septembre dernier, dont le verdict sera rendu le 19 octobre prochain. L’OM est donc dans le viseur de l’instance européenne, pour «» . Soit les mêmes faits en cause que lors du match Arsenal-Cologne et son spectacle de feu (3-1). Deux salles, deux ambiances.