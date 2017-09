L'UEFA crée "la Ligue des Nations"

1.12k

Mini révolution dans le monde du football : l'UEFA a officiellement annoncé la création d'une nouvelle compétition internationale.La Ligue des Nations - c'est son petit nom - devrait être lancée dès septembre 2018 et se disputera les années impaires, quand il n'y aura ni Euro, ni Coupe du Monde donc. La compétition sera diffusée surLe principe : 55 sélections nationales européennes seront réparties en quatre ligues (A, B, C et D), les équipes de la ligue A joueront pour le titre suprême tandis que les autres essaieront au mieux de monter dans la ligue supérieure et au pire de ne pas être rétrogradée.Ça suit dans le fond ? Alors, on continue. Chaque ligue sera divisée en quatre groupes. Les 4 premiers de la ligue A joueront un tournoi éliminatoires en fin de saison. Les premiers des autres groupes des autres ligues monteront dans la ligue supérieure, les derniers descendront.Finir premier d'un groupe de l'un des 16 groupes de Ligue des Nations permettra, qui plus est, de disputer des matchs des barrages pour tenter de gagner 4 des 24 tickets de qualification pour l'Euro 2020. Evidemment, si l'un des premiers de groupe s'est qualifié lors des éliminatoires normaux à l'Euro 2020, c'est l'équipe suivante dans le classement du groupe qui disputera ces matchs de barrages.Bordel, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour aider l' Angleterre à regagner un titre international...