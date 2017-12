L'Udinese brise l'invincibilité de l'Inter

2

Invaincue en Serie A depuis le début de saison, l’ Inter a déjà gagné le derby et tenu en échec la Juve et le Napoli sur leur terrain respectif. Tout ça pour finir par concéder sa première défaite de la saison contre l' Udinese , à la maison, lors de la dix-septième journée.Une seule occasion aura suffi aux hommes de Massimo Oddo pour marquer en première période. C’est Kevin Lasagna qui conclut de près un slalom de Silvan Widmer dans la défense interiste. On joue le quart d’heure de jeu, et Mauro Icardi égalise deux minutes plus tard d’un geste acrobatique. Dominateurs, lespoussent mais ne parviennent pas à prendre l’avantage avant la pause. Ils vont s’en mordre les doigts.La seconde période n’a plus rien à voir avec la première. Requinquée, l’ Udinese se procure un penalty après l'interminable verdict de la vidéo pour une main de Santon. Rodrigo De Paul trouve la lucarne, Udine mène 2-1. L’ Inter est proche d’égaliser sur un corner de Candreva, mais la tête de Skriniar fracasse la barre. Au contraire, Antonin Barak plie le suspense au bout d’un contre assassin, 1-3.L' Udinese , qui restait sur deux victoires en championnat après un démarrage poussif (l'arrivée de Massimo Oddo a fait beaucoup de bien aux Frioulans), tient son exploit.Et le leader milanais se retrouve sous la menace du Napoli et de la Juve.