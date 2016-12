L’option du Real pour recruter Dembélé

0

Rien ne semble pouvoir l’arrêter.Passé cet été de Rennes Dortmund , Ousmane Dembélé n’en fini plus de séduire. Sa dernière victime en date ? Zinédine Zidane . Si l’intérêt de l’entraîneurtombé sous le charme du jeune joueur de 19 ans, est connu depuis plusieurs semaines,révèle que le club madrilène bénéficierait d’une option pour signer le jeune ailier l’été prochain. D’après le quotidien espagnol, le Borussia et le Real auraient passé un accord, pour s’échanger des joueurs dans les années à venir. Pour espérer rejoindre lal’ancien Rennais va devoir continuer sur sa lancée de la première partie de saison. En vingt et un matchs, l’international français a inscrit cinq buts et délivré douze passes décisives.Du côté de Dortmund Usain Bolt est déjà sur les rangs pour remplacer le jeune prodige.