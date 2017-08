L'ombre des Lumières

Le retour du Racing Club de Strasbourg dans l’élite devait être une fête. Mais si le résultat a forcément dû décevoir les visiteurs (victoire 4-0 pour Lyon), d’autres événements au cours de la soirée sont venus jeter une ombre sur cette rentrée au Parc OL. Plusieurs supporters Strasbourgeois ont été agressés avant et après la rencontre par des Lyonnais. Des violences passées sous silence jusqu’à ce que Gauthier, supporter du Racing, ne rédige une lettre ouverte partagée sur Facebook, intitulée « Vous n’aurez pas notre passion » qui oblige l’Olympique Lyonnais à réagir.

Bêtes et méchants

« Je n'avais même plus envie de regarder le match »

Une communication « à vomir »

Par Robin Richardot

Tous propos recueillis par RR, sauf mention.

Pour ce premier match de la saison de leur équipe, ce sont près de trois mille supporters strasbourgeois qui sont attendus dans la cité rhodanienne. Environ deux tiers d’entre eux débarquent en bus, encadrés par les CRS et, pour eux, seule la leçon de football infligée à leur équipe par l’ Olympique Lyonnais sera venue ternir ce premier week-end d’août. Gauthier, lui, était venu en voiture avec ses frères et des amis d’enfance. Dans le parking du stade, tout ce beau monde sort à peine de leurs voitures que les emmerdes commencent et un groupe de Lyonnais s’approche pour les insulter et les menacer. Les Strasbourgeois sont obligés de fuir puis sont escortés par des stadiers jusqu’au parcage visiteurs. «» , indique Gauthier. Baptiste aussi a fait une mauvaise rencontre avant le match, mais lui n’a pas réussi à fuir. Après avoir reçu des coups de poing, s’être fait piétiner et un passage à l’infirmerie, c’est le visage tuméfié qu’il rejoint le parcage pour regarder le match. «» , relate Baptiste. Une information pourtant formellement démentie dans le communiqué de l’ Olympique Lyonnais publié lundi.C’est après le match que les ennuis commencent réellement pour la bande de Gauthier. «» Des Lyonnais attendaient leurs proies autour du véhicule et les coups se sont mis à pleuvoir. «» , déplore Gauthier dans sa lettre.Marie aussi est venue en famille pour encourager son équipe dans un déplacement compliqué face à l’ogre lyonnais. Fidèle abonnée à la Meinau, elle aussi débarque en voiture et se gare dans un parking du stade avec d’autres Strasbourgeois. «» , raconte Marie. Le groupe a déjà eu l’occasion de croiser quelques Lyonnais «» . Le frère de Marie se met alors à discuter avec un membre des Bad Gones, sans aucune animosité. «mais pourquoi tu parles avec ce merdeux ?".» , explique Marie. Le groupe strasbourgeois fait alors ce qu’il y a de mieux à faire : fuir. Mais si Nicolas, le conjoint de Marie, peut piquer un sprint, c’est chose plus compliquée pour son père. Le jeune homme se retourne alors pour voir où est son paternel et se fait attraper par l’écharpe par un des poursuivants puis faucher par un autre. Résultat : une clavicule cassée et des plaies de partout.» , s’insurge Marie. «"c’est eux !"» . En plus du laxisme des stadiers, la jeune femme enceinte déplore le manque de communication pour l’accueil des visiteurs dans le stade. Une chose est sûre, pour elle, la fête a été totalement gâchée. «Marie a porté plainte ce lundi, Baptiste sortait tout juste du commissariat ce matin. «» , explique Baptiste, qui semble désabusé et aussi «» . La lettre ouverte de Gauthier a en effet obligé l’ Olympique Lyonnais à réagir aux événements, alors que l’accent avait plutôt été mis sur la belle performance des coéquipiers de Nabil Fékir jusqu’alors. Pourtant, la réaction lyonnaise va vite décevoir les Strasbourgeois. Dans, Xavier Pierrot assure «» et balaie rapidement les quelques «» , tandis que le communiqué officiel de l’OL prétend que «» et que «» , même si le club se dit prêt à se porter partie civile en cas de plaintes. De quoi écœurer Baptiste, qui parle d’une communication «» . Du côté de Gauthier, on est tout autant déçu. «» Le rédacteur de la lettre ouverte en vient même à regretter qu’il n’y ait pas eu plus de blessés civiques pour que ces événements soient encore plus pris au sérieux. «» , assure-t-il.Mais ce dernier tient aussi à rajouter qu’il n’a «» , club qu’il apprécie et respecte. «» Là encore, il est rejoint par Baptiste. «» Histoire que l'outil lyonnais soit vraiment formidable.