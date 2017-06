L'OM vire un jeune de son centre de formation

Vidéo

Droit au but.L'Olympique de Marseille vient de virer un jeune joueur de son centre de formation, Rayan Lhéry. La faute à une brillante vidéo snapchat dans laquelle le joueur insulte l'OM et menace de brûler le polo du club.Une attitude qui a excédé ses formateurs, et qui est remontée jusque la direction du club. Arrivé du JA Drancy l'été dernier, Lhéry a multiplié les écarts de conduite cette saison, et n'était plus apparu en match officiel depuis plusieurs mois. Pré formé au PSG, Lhéry avait, sans doute, plus de facilité que ses camarades à réaliser ce genre de gestes. Il quitte donc l'OM après seulement six mois.Rayan Air.