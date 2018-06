Il y a un an, Jacques-Henri Eyraud conseillait aux supporters de l'OM de boire de la tisane pour se calmer. Depuis, le président marseillais a tout fait pour les énerver : hausse du prix des abonnements, huis clos, et même un hypothétique nouveau stade. Mais tout cela n'est rien comparé à sa dernière décision : exclure les mythiques Yankee Nord de la campagne d'abonnements.

Vers un plan Leproux bis ?

« C’est bien évidemment une nouvelle forme de plan Leproux. Il veut se débarrasser des groupes, c’est certain. »

Un virage nord amputé des Yankee ?

« La zone basse du virage Depé, c'est Yankee, et elle restera Yankee. La saison qui arrive, nos bâches seront affichées, et si je ne suis pas mort avant, je serai présent sur le perchoir avec mon micro. »

Un président de moins en moins proche des supporters

» , a prévenu Michel Tonini mardi dans les colonnes de, au lendemain de l’exclusion de son groupe de supporters de la campagne d’abonnements . En cause, l’affaire du tifo Netflix, celle du charbonnage autour du stade lors de Marseille-Lyon en mars, une dette auprès du club, et Michel Tonini qui aurait porté atteinte à l’image du club en se faisant escroquer par des jeunes femmes en janvier . Plus reconnus par l’OM, les Yankee symbolisent une tension grandissante entre le club et ses fidèles, entre hausse des tarifs d’abonnement, huis clos prononcés par l’OM contre ses propres supporters, et même un hypothétique déménagement dans un nouveau stade. Mais alors, l’OM veut-il vraiment «» , comme le prétend Michel Tonini ?Ancien vice-président des Yankee et ex-gérant du bar qui leur servait de QG, René Malleville n’y croit pas une seule seconde : «» Au contraire, selon lui, l’actuel président du club paierait même les mauvais choix de son prédécesseur : «» Quant au projet de nouveau stade évoqué pour faire peur à Arema, la société exploitante du Vélodrome, personne n’y croit. «» , balaye Malleville. Jusqu’ici, pourtant, le seul véritable point de crispation était les huis clos prononcés par l’OM contre ses propres supporters. «» , peste ainsi Guillaume Barthélémy, le porte-parole des Yankee.Car en dehors de ces épisodes, c’est bien l’exclusion des Yankee de la campagne d’abonnements qui a mis le feu au poudre. «» , prévient Guillaume Barthélémy. René Malleville, lui, est moins catégorique : «» Avant de rappeler que Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt ont «» . Dans les faits, difficile de parler d’un plan Leproux bis qui, par définition, signifierait une reprise de contrôle totale des abonnements en virage par l’OM, alors que l’OM a précisément redonné toutes les cartes d’abonnement aux groupes de supporters, Yankee à part.Se pose alors la question de l’avenir des Yankee. «» , pose le porte-voix du groupe. Autrement dit, les Yankee seront toujours dans le bas du virage nord l’année prochaine, et ce, même si le Club des amis de l’OM a été désigné pour occuper la tribune . «» , affirme Ham, le capo du groupe, qui poursuit : «» Concrètement, la seule différence en septembre, c’est qu’il n’y aura plus de cartes d’abonnement estampillées «» . Pour le reste, Guillaume rejoint son capo : «C’est sur le terrain judiciaire que la bataille risque de s’éterniser, mais Guillaume n’est pas inquiet : «» En effet, l’OM a déposé plainte contre les Yankee et leur président Michel Tonini : «, concède Guillaume,De son côté, le club, sollicité, ne souhaite pas communiquer tant que les procédures judiciaires sont en cours. Des procédures dont Guillaume affirme n’avoir «» . En attendant, la situation se crispe autour des Phocéens, et même si officiellement les Yankee n’ont pas reçu de soutien explicite des autres groupes de supporters, qui «» selon Guillaume, et qui refusent de s’exprimer sur le sujet, Jacques-Henri Eyraud semble s’être mis le public à dos : «» achève Guillaume, avant de vite revenir à l’autre dossier brûlant de l’été marseillais, le mercato : «» Super Mario apaisera-t-il l’été marseillais ?