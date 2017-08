L'OM tranquille à Ostende

Fort de son succès du match aller (4-2), Marseille a sereinement récupéré son billet pour le barrage de C3 grâce à un match nul sans but. Si Mandanda s'est distingué, les Français ont touché deux fois les montants.

Ostende 0-0 Marseille

Deux poteaux, pas de regrets

Grosse séance d'entrainement pour Mandanda

Par Florian Cadu

» . Alain Bashung n'était pas connu pour être un fan de football, et ces paroles, même si elles datent de 1994, le prouvent en partie. Car à Ostende , l' Olympique de Marseille n'a jamais eu peur des pseudo-forces qui se présentaient. Oui, les Côtiers ont tenté. Non, ils n'ont pas démérité. Mais les Français n'ont pas non plus eu à hausser leur niveau de jeu pour conserver leur avantage de la première manche et se sont même procurés les meilleures occasions. Personne n'a perdu, personne n'a gagné, personne n'a marqué, et l'OM est en barrage de C3. Une bonne nouvelle, quand on sait que Bordeaux n'a pas rempli cet objectif un peu avant.Quatorzième minute : Ocampos, titulaire surprise dans le onze concocté par Rudi Garcia , touche le bois. Quarantième minute : Lopez, superbement servi par Payet, fait de même. Voilà les grandes lignes à retenir de cette première période plutôt animée. Marseille , qui n'est pas totalement à l'abri d'une élimination après le match aller remporté au Vélodrome (4-2), réalise toutefois un mauvais début de rencontre et se montre loin d'être serein en défense, la charnière centrale Rolando -Rami étant aussi lente qu'un escargot en fin de vie. Reste que l'adversité est bien trop faible pour en profiter et pour réellement effrayer les Olympiens. Les seules actions « dangereuses » pour Mandanda consistent en des frappes lointaines. Autant dire que Gustavo et ses potes ne s'affolent pas malgré le tremblement de filet qui se refuse à leurs éléments offensifs. Avec deux buts d'avance à la pause, la qualification semble dans la poche.Sans Thauvin ni Évra sur la pelouse, l'OM continue sérieusement sa mission qualification pour le barrage. La nuit est douce, l'ambiance feutrée et rien ni personne ne parait pouvoir changer la donne du côté d' Ostende . Même pas Milić, qui voit sa tête miraculeusement détournée par un super Mandanda, ou El Ghanassy, pas plus heureux devant le gardien français. Payet, lui, donne du boulot à Proto même s'il tricote un peu trop pendant que Sakai souffle le chaud et le froid sur son côté droit. Les Côtiers dominent ? Peut-être. N'empêche qu'ils comptent toujours deux unités de retard sur le seul club hexagonal à avoir remporté la Ligue des Champions. Et pour qui une coupe d'Europe relève donc une certaine importance. Pour éviter la mauvaise surprise, Garcia solidifie son milieu de terrain avec l'entrée de Sertic à la place de Lopez. Pas une mauvaise idée. Les Belges n'ont de toute façon pas le jus (ou le talent, voire la réussite) pour espérer mieux qu'un nul. Marseille est qualifié pour les barrages d'Europa League, et peut toujours envisager une réelle aventure européenne cette saison. Ce n'est pas le cas de tout le monde.