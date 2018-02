L'OM, tout droit au but

Depuis qu'ils se sont souhaité la bonne année, les joueurs marseillais ont planté 27 buts en 8 sorties. Un rythme que, sur la scène européenne, le PSG est seul à dépasser. Simple feu de paille dans la cité phocéenne ou naissance d'une équipe historique ? Analyse.

Encore une dizaine de minutes à jouer au bucolique stade Marcel-Verchère de Bourg-en-Bresse . À la réception d'une offrande de Maxime Lopez Konstantinos Mitroglou conclut de la tête et s'offre un triplé. Une petite revanche sur laquelle le Grec ne crache pas après plusieurs semaines de galère atténuées quelques jours plus tôt par un autre café crème, de Dimitri Payet cette fois. Avec le penalty de Clinton N'Jie, Marseille porte le score à 9-0 contre le pensionnaire de Ligue 2, et valide son accessit pour les quarts de finale de la Coupe de France . Surtout, l'OM confirme sa bonne forme et des statistiques affolantes : 27 buts sur l'année civile 2018. Le tout en 8 matchs, ce que seul le PSG – sur une autre galaxie depuis bien longtemps – regarde de haut à l'échelle européenne (34 buts depuis le Nouvel An).L'orgie de buts marseillaise est d'autant plus remarquable qu'encore le 7 janvier, contre Valenciennes , c'est le latéral gauche Jordan Amavi qui avait dû sortir du bois pour compenser le mutisme des lignes offensives olympiennes. Mais depuis une large victoire au Roazhon Park, les hommes de Rudi Garcia facturent au moins deux buts à chaque adversaire, au grand plaisir de Christian Cataldo, président des Dodgers, groupe de supporters de l'OM. «» Surtout, elle commence à prendre de la vitesse sans avoir un numéro 9 qui enquille les buts. « Manu Amoros, taulier du grand OM des années 1990, y voit «» . Et quand Cataldo tient tout de même à relativiser « Metz 6-3, Bourg 9-0, ndlr) » , l'ancien latéral droit préfère souligner le fait que «D'autant que la carburation de cet OM-là a quelques choses d'inédit dans l'histoire du club. Sur les six premières semaines de l'année civile, aucun OM n'a autant cartonné les défenses averses, pas même celui de Jean-Pierre Papin (8 buts en 6 matchs de Ligue 1 en 1992) ou celui de Didier Deschamps , champion en 2010 (19 buts en 10 matchs toutes compétitions confondues). Et pourtant, dans l'esprit de Cataldo, cette équipe a beau être talentueuse, «» La première avait monté la barre à 19 pions en 6 matchs de Ligue 1, la seconde à « seulement » 9 en 7 matchs toutes compétitions confondues.L'OM de Didier Drogba en 2004 ? 9 buts en 7 matchs. Celui de Niang, Ribéry et Cissé entre 2004 et 2009 ? Record pour les 17 buts en 8 matchs de Niang, Cissé, Nasri, Valbuena et Taiwo. Pour Cataldo, même l'OM de Marcelo Bielsa c'était autre chose que celui de Rudi Garcia El Loco» . Les 23 buts en 9 matchs du Marseille de Deschamps en 2012 – quart-de-finaliste européen, mais largué en championnat – est bien seul pour titiller l'OM de 2018.Mais comme le soulignent de concert Manu Amoros et Cataldo, pour faire que la belle période actuelle ne soit pas qu'une succession de chiffres sans signification, «» . Ce qui en soi est loin d'être gagné pour le champion d'Europe 1984, car «» . Et surtout oublier les statistiques, car «» . À Marseille , on voit déjà plus loin que ce début de saison en fanfare, finalement «» . Pour Cataldo, il faudra surtout scruter ce que fera la direction phocéenne d'ici juin, en cas de qualification en Ligue des champions. «» Qui a dit que le public marseillais était insatiable ?