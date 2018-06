L'OM se détache des Yankee

1

L'Olympique de Marseille ne reconnait plus officiellement les Yankee Nord comme association liée au club.Selon, le club phocéen a décidé de suspendre son groupe de supporter historique (5000 adhérents) car il accuse ce dernier de «» en marge du match entre Marseille et Lyon, durant lequel des faux billets auraient été vendus sous forme de bracelets. L'OM a déposé plainte et une instruction est en cours. Suite aux vives tensions entre le club et son groupe de supporters tout au long de l'année, les dirigeants marseillais ont décidé d'anticiper la verdict en se séparant des Yankee, qui ne pourront pas délivrer d'abonnements pour la saison à venir.En plus de l'affaire des faux billets, le groupe du virage nord du stade Vélodrome est accusé d'avoir négocier en secret un tifo financé par Netflix (pour apparaître dans la série), qui aurait versé 30 000 euros pour sa confection lors la réception de Bordeaux. Sous la pression des autres groupes de supporters, ce tifo n'a jamais vu le jour.L'OM reproche également aux Yankee 80 000 euros d'impayés et un préjudice de 13000 euros, suite à l'utilisation de la carte bleue de l'association qui aurait été volée par une bande de jeunes filles lors d'une soirée arrosée avec le patron du groupe Michel Tonini. Ce dernier qui «» dénonce une volonté de McCourt de dissoudre l'ensemble des groupes de supporters à la manière du plan Leproux.McCourt a réussi son coup : être l'unique Yankee du Vélodrome.