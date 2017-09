L’OM sans Mandanda et Abdennour contre Konyaspor

LG

S’il y en a un qui ne prendra pas de valise cette fois, c’est bien Steve Mandanda L’OM, qui affronte jeudi le club de Konyaspor pour le compte de la première journée des phases de groupes de Ligue Europa, devra se passer de son portier numéro 1. L’ex-marseillais a ressenti des douleurs musculaires à l’entraînement mardi, et a donc été annoncé forfait sans surprise ce mercredi matin.Ce sera donc à Yohann Pelé d’avoir la lourde tâche de rassurer l’arrière-garde olympienne, amputée également de son bizut Aymen Abdennour , indisponible quelques semaines pour cause de blessure aux ischio-jambiers. Comme Pogba On s’arrêtera là pour la comparaison.