L'OM, la mission rapatriement de Payet est lancée

Depuis dimanche, le mercato hivernal est officiellement ouvert. Une bonne nouvelle pour l'OM qui compte bien être actif pour ce premier mercato de l'ère Frank McCourt. Et, histoire de frapper fort, le club olympien s'est lancé dans une mission périlleuse : le retour de Dimitri Payet. D'après, le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, fait tout son possible pour convaincre l'international français de revenir jouer sur la Canebière.Il y a quelques jours, au micro de RMC Sports, l'ancien Nantais clamait son amour pour l'OM et ne cachait pas l'idée d'un retour plus ou moins rapide . Le plus dur étant de convaincre West Ham, en galère en championnat, de laisser partir son meilleur joueur, qui est en plus le chouchou du public.Et si, avec Rémy Cabella, Romain Alessandrini, Clinton Njie et Bouna Sarr à ce poste, l'OM n'avait pas vraiment besoin de Payet ?