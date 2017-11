L'OM joue à se faire peur

Au terme d'un match plus que poussif, l'OM parvient à arracher un match nul. Pas suffisant pour se qualifier, mais mieux que rien vu le contenu.

Marseille s'en sort

Konyaspor (4-2-3-1) : Kirintili - Skubic, Moke Abro, Filipovic, Öztorun - Bourabia, Findikli (Çamdali, 58e) - Araz, Milosevic, Fofana (Ezekiel, 80e) - Evouna (Sahiner, 69e)

Marseille (4-2-3-1) : Mandanda - Sakai, Rami, Rolando, Amavi - Zambo (Sarr, 84e), Gustavo - Thauvin (Njie, 69e), Sanson, Ocampos (Payet, 65e) - Germain

L'OM est au fond du gouffre. Réduits à dix depuis maintenant presque un quart d'heure, les Marseillais sont menés 1-0 à Konyaspor . A l'heure qu'il est, ils sont troisièmes de leur modeste groupe de Ligue Europa, et n'auront pas leur destin entre leurs mains lors de la dernière journée. Et c'est bien fait pour eux, tant cette rencontre contre Konyaspor, à l'image de tout leur parcours jusqu'à présent, ils ne l'ont pas du tout maîtrisée. Mais comme face à Bordeaux , sans talent mais avec l'envie, Marseille a encore un dernier brin d'énergie pour sauver les meubles. Adil Rami balance un long ballon en profondeur à Clinton Njie . Kirintili sort n'importe comment, et le Camerounais peut centrer au hasard en retrait. Il n'y a aucun Marseillais, mais Moké est là pour le détourner au fin de ses propres filets. Marseille arrache le nul, et peut s'estimer heureux.Dès le début du match, Konyaspor et Marseille annoncent la couleur : ce match aura bien du mal à se décanter. D'entrée, les Turcs installent un faux rythme et endorment totalement des Marseillais déjà bien apathiques. La tactique de Konyaspor est simple : hypnotiser les Marseillais en cassant le rythme donc, et piquer de temps en temps avec une accélération soudaine pour surprendre. Résultat, en profitant du fait que les Marseillais sont bien trop éloignés les uns des autres, ils exploitent le moindre espace. Moryké Fofana le fait parfaitement en décochant une bonne frappe à l'entrée de la surface, qui passe juste à côté du poteau de Steve Mandanda Un mini-électrochoc pour l' Olympique de Marseille , qui resserre tout de suite ses lignes et réorganise son bloc. L'OM se rassure sans en faire trop en prenant le contrôle complet du ballon. Petit à petit, les Marseillais prennent le dessus et se montrent un minimum dangereux, notamment grâce aux prises de responsabilités des latéraux Jordan Amavi et Hiroki Sakai . Mais malheureusement pour les Phocéens, ça manque légèrement de précision pour faire mouche, et surtout d'agressivité à la réception des centres, notamment de la part de Valère Germain . Bon point cependant : Lucas Ocampos arrête enfin de râler, se remet dans le match, mais ne cadre pas sa tête au second poteau sur le centre de Thauvin.Au retour des vestiaires, l'OM retombe clairement dans ses travers et se fait abîmer par Milosevic et Skubic. Alors forcément, les Marseillais s'exposent au danger. Skubic, esseulé au second poteau, allume au-dessus, heureusement pour l'OM. Comme en première période, l'OM est secoué par cet avertissement et se remet dans le sens de la marche. En l'espace de dix minutes, l'OM se procure trois bonnes opportunités d'ouvrir le score/ Mais Lucas Ocampos mais trois plombes à frapper et se fait reprendre, tandis que Florian Thauvin bute sur un défenseur puis sur le gardien, avant d'enrouler du gauche juste au-dessus de la lucarne. L'OM accélère mais ne parvient pas à inscrit ce but qui changerait toute la physionomie du match.Et là, c'est le coup de massue. Il reste à peine dix minutes à jouer. L'OM se complaît depuis 80 minutes dans ce match fantôme. Mais Monsieur Karasev réveille tout le monde d'un long coup de sifflet. Jordan Amavi , arrivé en plein vitesse bouscule un attaquant turc dans sa surface et est sévèrement expulsé. Skubic transforme le pénalty. Puni pour ne pas avoir su accélérer une seule fois en cinq matchs de Ligue Europa, l'OM est aux portes de l'élimination et n'a que ce qu'il mérite. Sauf que la bonne étoile des Marseillais est toujours là, et n'est pas près de les lâcher. Le long ballon de Rami, la sortie hasardeuse de Kirintili, le ballon en retrait de Njie, le but contre son camp de Moké. Marseille sauve tout juste sa tête après avoir failli sombrer.