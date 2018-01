L'OM invite Dória, Fanni et Bedimo à partir

284

MR

Après le banc, le ban.L' Olympique de Marseille devant dégraisser sa masse salariale durant cette période de transfert, il invite trois joueurs à trouver un autre projet. Selon, Dória, Rod Fanni et Henri Bedimo pourraient quitter le club.Très discret depuis son retour à l'OM et jamais utilisé cette saison par Rudi Garcia Rod Fanni pourrait résilier son contrat à l'amiable et trouver un point de chute en MLS. Plus dans les plans de son entraîneur, un retour au pays se profilerait pour le Brésilien Dória d'après le quotidien local, qui l'envoie à l' Atlético Mineiro. En revanche, Henri Bedimo aimerait s'accrocher et se battre pour entrer dans la rotation, lui qui était blessé en début de saison.Une belle leçon pour Patrice Évra : pas besoin de mettre despour s'en aller, il suffisait d'attendre sagement le mois de janvier.