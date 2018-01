L'OM grimpe sur la seconde marche

Après une première période plus que soporifique, l'OM aura passé la seconde en deuxième mi-temps. Le temps de claquer deux pions et de repartir de Caen avec un statut de dauphin. Tranquille, quoi.

186

Le froid, surtout

L'OM passe la seconde

Caen (4-5-1) : Vercoutre - Bessat, Djiku, Da Silva, Guilbert - Sankoh, Féret (Repas, 84e), Delaplace (Diomandé, 69e), Rodelin, Stavitski (Bazile, 61e) - Santini. Entraîneur : Patrice Garande.



Marseille (4-2-3-1) : Mandanda - Sarr, Rami, Rolando, Sakai - Gustavo, Anguissa - Thauvin (Germain, 78e), Payet (Ocampos, 72e), Lopez - N'Jie. Entraîneur : Rudi Garcia.

Mais qui peut le stopper ? Pas grand monde, en ce moment. Il faut dire que Florian Thauvin est sur son petit nuage. Et dans son sillage, il emporte avec lui tous les Marseillais. Ce vendredi soir, face à Caen , il a frappé. Encore. Et avec style. Encore. Alors que l'OM vivote avec son petit avantage au score à la suite du penalty de Payet, Flotov récupère le ballon, accélère, se met sur son pied gauche et déclenche. La frappe est contrée ? Pas grave, il récupère et dépose un enroulé dans la lunette de Vercoutre. Presque indécent. Nous sommes alors à un quart d'heure de la fin du match et le n°26 vient d'acter la victoire des siens. Propre.La deuxième place. Voilà l'objectif des Marseillais au moment de fouler la pelouse du stade Michel -d'Ornano. Sauf que pour ça, il faut gagner. Et le mieux, pour gagner, ça reste encore de se créer des occasions. Des vraies occasions. Chose que l'OM, pourtant largement dominateur, a du mal à faire face à des Caennais bien regroupés. Le premier frisson du match parcourt même les dos phocéens lorsque Santini trouve la faille sur un centre de Delplace avant de voir son but refusé pour une position de hors-jeu indiscutable. À part ça ? Bah pas grand-chose, si ce n'est un penalty qui aurait largement pu se siffler pour une charge très limite de Bessat sur Thauvin dans la surface. Un fait de jeu, certes, mais le problème est ailleurs, les hommes de Rudi Garcia ne parviennent tout simplement pas à percer le verrou normand. Et l'état champêtre de la pelouse caennaise ne peut pas tout justifier. L'ennui et le froid, voilà finalement les grands gagnants de ce premier acte. Pour le spectacle, il faudra attendre encore un peu.Sans doute conscients que la deuxième place ne s'accrocherait pas de cette façon, les Olympiens débarquent dans cette seconde période avec de bien meilleures intentions. À l'image de Clinton N'jie qui vient cabosser le poteau de Vercoutre après seulement six minutes de jeu. Une moitié de frayeur pour les Caennais, l'attaquant marseillais ayant été, injustement, signalé en position de hors-jeu. Toujours est-il que l'OM est beaucoup plus entreprenant. Et la récompense ne tarde pas à venir. À l'angle de la surface normande, Bessat vient balayer un Bouna Sarr qui ne représentait pas le moindre danger. Incompréhensible. Mais pas de quoi déstabiliser Payet qui ne se pose pas de question et prend Vercoutre à contre-pied. L'heure de jeu n'est pas encore atteinte et voilà l'OM qui prend la route du succès. Une route qui se dégage encore plus à un quart d'heure du terme, lorsque Thauvin vient nettoyer la lucarne de Vercoutre. Il n'en faut pas plus à cet OM à la réussite implacable pour valider son succès. Et chiper la deuxième place à l'OL. Idéal, pour commencer le week-end.