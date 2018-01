L'OM gifle le Stade rennais

À l'image d'un Florian Thauvin époustouflant et auteur d'un but et d'une passe décisive, l'Olympique de Marseille n'a fait qu'une bouchée du Stade rennais (0-3). La France est prévenue, Marseille sera dans la course au podium et Thauvin compte bien être présent en Russie en juin prochain.

