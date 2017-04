L’OM fête ses ultras

Pour l’anniversaire des South Winners, l’OM a probablement offert au Vélodrome sa meilleure performance collective de la saison. Porté par un Thauvin en feu, Marseille a facilement battu des Verts bien pâles (4-0). De quoi se placer idéalement dans la roue de Bordeaux pour la 5ème place.

0

Marseille 4-0 Saint-Etienne

Les absences d'Evra, le réalisme de Thauvin

Le sourire de Mc Court

Après les absurdes incidents survenus sur la pelouse bastiaise, il est de bon ton de voir une équipe à l’unisson avec ses supporters. Pour mieux communier avec un Vélodrome en fusion, l’OM a décidé d’offrir un petit bijou pour le 30ème anniversaire des South Winners. Et comme le hasard fait bien les choses, Bafé Gomis, buteur bien élevé, a attendu la 30ème minute pour offrir son cadeau, qu’il a façonné lui-même avec amour. Après un magnifique une-deux entre Thauvin et Payet, l’ancien Bastiais sert bien Gomis. La suite est superbe : la panthère s’emmène le ballon d’une subtile déviation du talon, enchaine avec un jongle et une reprise de volée croisée. Magnifique. En plus d’offrir un beau présent à ses ultras, l’avant-centre olympien prouve à ceux qui en doutaient que, de temps en temps, il est encore capable de fulgurances techniques. Une manière de dire qu’on peut avoir un fessier de déménageur, et des chevilles soyeuses. Mais aussi, plus prosaïquement, la façon idéale de reléguer l’adversaire du soir à six points et de continuer à croire à l’Europa League. Une soirée idéale, en somme.Pour ce grand classique du football hexagonal entre les deux équipes les plus titrées du championnat de France , le Vélodrome est en fusion pour célébrer les 30 ans des South Winners. 30 piges bordel ! Ca se fête. Confettis, fumis et magnifiques tifos sont de sortie pour l’occasion. Le Virage Sud a également pensé à un petit mot doux à l’attention de la LFP. Sur le terrain les hommes de Rudi Garcia veulent participer à la fête. Le problème c’est que Patrice Evra aussi. Tonton Pat, c’est l’oncle gênant qui sucre un peu les fraises. Et qui se trompe de destinataire au moment de faire son cadeau. En tout début de match, il décide de régaler Monnet-Paquet d’une remise de la tête parfaite. Mais Yoann Pelé sait mieux que personne que l’ancien peut avoir des absences et empêche le Stéphanois de marquer.Heureusement, si la défense phocéenne est plutôt du genre laxiste, l’attaque va bien. Merci pour eux. La preuve ? Un premier enchainement de qualité entre Thauvin et Lopez qui aboutit sur une frappe de Gomis juste à côté. Premier avertissement sans frais pour les Verts. Puis, après 22 minutes de jeu, Sanson joue les passe-murailles et offre d’un délicat coup de patte une belle passe en retrait a mi-hauteur au point de pénalty. Thauvin est là pour accepter l’offrande et la convertir. Avant le bijou de Bafé Gomis dix minutes plus tard. 2-0 à la mi-temps, la fête se déroule parfaitement.Le rabat-joie qui donne l’impression de s’ennuyer et empêche que la fête soit totale s’appelle Benoit Millot. L'arbitre oublie un pénalty évident au retour des vestiaires pour une poussette de Théophile-Catherine sur Gomis, qui se présentait seul face à Ruffier. Marseille ne s’en formalise pas, aucune raison de bouder son plaisir à cause d’un pisse-froid. Et c’est Thauvin, intenable, qui inscrit le troisième but. Parti en position de hors jeu, l’homme récemment convoqué par Deschamps se débarrasse en vitesse et avec une facilité déconcertante de Lacroix avant de conclure à ras de terre.L’OM s’amuse et déploie un jeu offensif excitant. Et le quatrième but arrive au bout du temps additionnel sur un contre conclu par Dimitri Payet . En tribunes, Romeyer et Rocheteau peuvent faire la gueule, les Verts sont inexistants. Frank Mc Court, lui, affiche un sourire carnassier. Son club est plus que jamais en course pour la 5ème place. Une qualification européenne lui permettrait de lancer idéalement son Champions Project et de faire venir des joueurs de renom dès cet été.