L’OM et le sens des priorités

Morgan Sanson, Dimitri Payet, Marseille a très envie d’offrir du beau jeu à son public dès cet hiver. Mais le problème se situe plutôt derrière, comme l’a encore prouvé la déroute face à Monaco.

Recruter Payet

Plutôt que combler le désert défensif

Par Kevin Charnay

On joue la 56minute et l’OM cède pour la quatrième fois en moins d’une heure face à l’AS Monaco . Le milieu de terrain Lopez-Vainqueur-Zambo est encore dépassé par les transitions rapides de l’adversaire. Hiroki Sakai Rolando et Rod Fanni sont en retard sur chaque passe, et Karim Rekik se fait carrément dépouiller par le crochet de Fabinho , permettant ainsi à Bernardo Silva de réaliser un doublé. Comme à beaucoup trop de reprises ce soir, les Olympiens sont dépassés par les événements, face à des Monégasques bien trop forts pour eux. Pourtant, l'OM a fait étalage de son potentiel offensif pendant tout le match, mais a été friable défensivement pendant 90 minutes. Comme à l’aller. Même si Marseille n’avait concédé qu’un but à domicile en Ligue 1 jusque-là – c’est la première défaite de l’OM au Vélodrome – le principal problème de Rudi Garcia se situe bien au niveau de l’arrière-garde. Mais lemarseillais semble ne jurer que par l’attaque.Selon beIN Sports, l’arrivée de Morgan Sanson sur la Canebière serait bientôt actée. Une bonne nouvelle, surtout que l’OM est en train de se casser pas mal de dents sur son autre dossier prioritaire : Dimitri Payet . Prêt à rejoindre le club, l’international français est freiné par West Ham qui ne compte pas le brader. Bref, Marseille risque de devoir lâcher un bon gros chèque pour parvenir à l’arracher aux Londoniens. De belles pistes, certes, surtout pour redonner du baume au coeur des supporter, mais qui ne devraient pas constituer des priorités aujourd’hui pour l’OM. Si le premier va faire énormément de bien au milieu de terrain, pour faire souffler le trident Lopez-Vainqueur-Zambo, sachant que Diarra n’est plus une option viable, le second ne semble pas indispensable. Surtout au vu de l’importance prise par Florian Thauvin au cours de ces dernières semaines.Les vrais soucis de Rudi Garcia se situent dans le domaine défensif. Mal protégé par un milieu de terrain joueur mais pas récupérateur ( Morgan Sanson rentre d’ailleurs dans le même profil), l’arrière-garde marseillaise est constamment en danger et ne dégage aucune sérénité. En défense centrale, Rolando et Fanni font ce qu’ils peuvent, à l’expérience, mais sont trop limités physiquement, dans la relance, dans l’impact, et ne représentent absolument pas l’avenir. Dans le couloir droit, Sakai combine très bien avec Thauvin mais n’apporte que très peu de garanties derrière, et n’a absolument pas de doublure. Dans le couloir gauche, c’est le désert, tellement Bedimo, Hubocan et Rekik font peur à voir.Pour l’instant, la friabilité de ce secteur n’est pas flagrante, avec les nombreusesobtenues, met l’équipe joue toujours sur le fil du rasoir. Le seul véritable dossier sur lequel l’OM semble s’être positionné sérieusement, c’est celui de Jordan Amavi . Un dossier tout aussi compliqué, qui va, là aussi, demander auatant de temps que d’argent. Sinon, Marseille ne donne pas l’impression de s’activer dans la recherche d'un défenseur central pour cet hiver. Intriguant et inquiétant à la fois. En espérant que, contrairement au dossier Payet dont la teneur est affichée tous les jours dans la presse, l’OM agisse en sous-marin de ce côté-là pour sortir un beau transfert inattendu en ce mois de janvier. Et Jérémy Morel , il ne veut pas revenir lui aussi ?