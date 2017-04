L'OM est allé superviser Youri Tielemans

1

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Plus belge la vie.La fièvre Tielemans vient de faire une nouvelle victime. Après l' Espagne , l' Angleterre et l' Allemagne , c'est désormais la France qui lorgne sur la pépite du Sporting d' Anderlecht . Et le premier candidat intéressé n'est autre que l' Olympique de Marseille Avec douze buts et huit passes décisives à son actif depuis le début de la saison, Youri Tielemans affole les compteurs et l'OM semble avoir pris les devants pour officiellement faire partie des challengers pour l'arracher à sa terre bruxelloise en fin de saison. Le club marseillais a en effet dépêché des émissaires en Belgique ce jeudi pour superviser Tielemans face à Manchester United . Ce dimanche, face à Ostende, le milieu de terrain sera également passé au crible par les scouts de l'OM.En attendant, si le onze phocéen a une colonne vertébrale Casillas-Tielemans-Germain la saison prochaine, leécrira ses premières lettres d'or.