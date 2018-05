L'OM en rêvait, Rolando l'a fait

Pourtant remplaçant au coup d'envoi, Rolando s'est mué en sauveur pour envoyer l'OM en finale de la Ligue Europa. Et marquer comme un certain Basile Boli en 1993 sur un corner inexistant.

Critiqué les deux premières saisons

Retour surprise en sélection du Portugal

Par Andrea Chazy

Un corner qui n'aurait pas dû être obtenu. Un but décisif dans la foulée. Le poids de la réalisation de Rolando n'est peut-être pas aussi important que celui inscrit par Basile Boli en finale de la Ligue des champions 1993 face au Milan, mais il vaut quand même son pesant d'or. Grâce à son coup de patte digne d'un vrai buteur, l' Olympique de Marseille va disputer une cinquième finale européenne, quatorze ans après la dernière. Une belle revanche pour l'ancien du FC Porto , lui qui n'a pas vécu que des moments faciles depuis son arrivée à Marseille et qui a gagné une place à vie dans le cœur de chaque supporter olympien.De 2015 et 2017, le mal-être entre Rolando et Marseille revenait comme un vieux serpent de mer à chaque fois que l'international portugais n'était pas performant ou bien en dessous du niveau attendu. Une situation qu'il avait du mal à vivre pour ses deux premières saisons à l'OM, comme il le confiait auen janvier 2017 : «Un cas de figure diamétralement opposé à ce que vit Rolando cette saison sous Garcia, qui a su lui redonner confiance et lui permettre de s'exprimer sans crainte. Lors de sa récente convocation avec le Portugal , chose qu'il n'avait plus connue depuis quatre ans, le défenseur central a récolté les louanges du coach olympien : «Ce leadership, en entrant pourtant ce soir qu'à la 101minute, il a su le montrer par son attitude irréprochable sur le banc, et bien sûr par son but plein de caractère pour envoyer le peuple olympien au septième ciel. Oui, Rolando n'est pas le joueur le plus classe du monde, il n'a pas non plus la technique la plus léchée du circuit ni un sens de l'anticipation à toute épreuve. Ce soir, c'est bien le cadet de ses soucis, car il va pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Et il va même pouvoir se promener dehors avec ses gosses.