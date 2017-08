L'OM en cabine UV

Ce jeudi, l’OM espère décrocher sa qualification pour la phase de poules de la Ligue Europa, une semaine après un nul complexe à Domžale. Problème, certains supporters marseillais rêvent secrètement d’une élimination prématurée. Pourquoi ? Parce qu’en cas de qualification, Marseille se baladera toute la saison avec un maillot violet en C3. Un choix encore dénoncé dimanche au Vélodrome via une banderole du CU84. Mais au fait, c’est quoi le problème ?

Pétition, boycott et épidémie de footix

La prophétie du maillot moche et de la Ligue Europa

Par Adrien Hémard

Révélé le 9 mai dernier, le maillotde l’OM a très vite éclipsé les très réussies tuniques domicile et extérieures. Sauf que si ce tricot fait autant l’unanimité, ce n’est pas pour son design rétro épuré, mais à cause de sa couleur. «» , lance Rachid, membre des South Winners. Après des maillots jaunes, gris, orange ou noir, Marseille est donc censé se pavaner sur tout le Continent en violet. Une couleur choisie en hommage à la tunique mauve et noir du Football Club de Marseille, premier nom du club. Mais le prétexte du clin d’œil aux pionniers ne passe pas. «» , lâche Christian, fidèle des Yankees. Intronisé président en pleine tempête, Eyraud a bien tenté de calmer l’affaire dès février, sans succès. Sept mois plus tard, le Vélodrome gronde encore.Dimanche, face à Angers, le Commando Ultra 84 dénonçait ce choix par une banderole appelant Puma et la direction à ne pas les décevoir la saison prochaine. En février déjà, la vieille garde du CU84 avait poussé son coup de gueule par un tissu griffé «» recalé à l’entrée du stade, avant d’être largement diffusé sur les réseaux sociaux. Dans la foulée, les Fanatics et les MTP emboîtaient le pas. Bref, le torchon brûlait et l’incendie n’a pas été étouffé depuis. «» , gueule Rachid, qui semble oublier l'importance de la lavande en Provence. Pourtant, les SW87 ne sont pas contre quelques folies pour le, notamment lorsque le club claque un maillot orange et bleu en 2007-2008 : «Dans le virage nord en face, certains sont un peu plus tempérés, notamment Christian : «» Si Christian la joue vieux sage, la colère gronde bel et bien au Vélodrome. Plusieurs groupes ultras ont ainsi lancé une pétition sur change.org et décrété un boycott total du maillot violet, dont les South Winners de Rachid : «. » De là à dire que c’est aussi grave de venir au Vél’ avec ce maillot qu’avec un survêtement de Chelsea, il n’y a qu’un pas pour Rachid.Une épidémie de footix dont se relève d’ailleurs à peine le Vélodrome, alors le coup du maillot violet passe encore moins, en témoigne René Malleville : «» Pour éviter ce genre d’incident à l’avenir, Jacques-Henri Eyraud a laissé entendre en février que l’OM intégrerait les supporters dans le processus de création, sans donner signe de vie depuis. Une initiative saluée par Christian, qui confie l’avoir soufflée à Tapie à l’aube du grand OM. Sans suite. En tout cas, les deux fadas ont déjà quelques suggestions : une tunique «» pour Rachid, un peu cliché, et un «» pour Christian, qui apprécie «» . Jusque-là, deux des pires maillots Europe de l’OM étaient le gris-bleu de 2003-2004 et surtout le doré de 1998-1999 : «» , prophétise aujourd'hui Christian. Soient deux tuniques qui avaient conduit l’OM en finale de la Coupe de l'UEFA. Rendez-vous à Lyon le 16 mai prochain ?