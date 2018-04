L'OM donne du zèle

En héritant du RB Salzbourg, l'OM s'en tire très bien et évite Arsenal et l'Atlético. L'occasion de prendre sa revanche depuis les matchs de poule, et de se qualifier pour une finale de Coupe d'Europe. Rien que ça.

253

Une première pour Salzbourg

Écrire l'histoire

Par Kevin Charnay

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» «» «» «» Voilà, entre autres, les arguments qui ressortent instantanément après le tirage au sort pour que les Marseillais ne prennent pas le Red Bull Salzbourg à la légère. Très bien, pourquoi pas. C’est utile pour ne pas être taxé de prétentieux, et au moins, les supporters marseillais auront déjà des phrases toutes faites au cas où il faille justifier une élimination. Mais en coulisses, les joueurs marseillais savent très bien que les mains d’Éric Abidal les ont plutôt gâtés. Pendant que les monstres que sont Arsenal et l’ Atlético de Madrid vont s’entretuer, pendant qu’ Alexandre Lacazette et Antoine Griezmann vont se battre pour disputer une finale de Coupe d’Europe à Lyon , l’OM s’en tire plutôt très bien en défiant le champion d’ Autriche Apparemment, l’ Olympique de Marseille a décidé de faire chuter en bourse la valeur de l’action Red Bull. Après avoir éliminé le RB Leipzig au terme d’un match retour extraordinaire au Vélodrome, l’OM retrouve l’autre club détenu par la marque de boisson énergisante. Petit frère de la fratrie qui donne des ailes en matière de budget, grand frère d’un point de vue historique, le Red Bull Salzbourg semble moins impressionnant que Leipzig sur le papier, mais a pourtant plus d’expérience en Coupe d’Europe. Racheté en 2005 par Red Bull, l’Austria Salzbourg change de nom et d’envergure en un claquement de doigts. Octuple champion d’ Autriche depuis, Salzbourg écrase la scène nationale. Et en Coupe d’Europe, le club a eu le temps d’accumuler de l’expérience, notamment en C3.S’il n’a jamais réussi à passer les tours préliminaires pour se qualifier en Ligue des champions, le RB Salzbourg sort très régulièrement des poules en Ligue Europa – cinq fois, dont quatre avec la première place. Mais jusqu’à cette saison, dès que se pointent les matchs à élimination directe, Salzbourg craque et atteint au maximum les huitièmes de finales en 2014 contre le FC Bâle . Mais cette année, tout a changé pour les Autrichiens. Encore une fois impérial en phase de poules, Salzbourg termine premier devant... l’OM, Konyaspor et Vitória Guimarães . Face aux Marseillais, une victoire (1-0) et un match nul sans encaisser le moindre but (0-0). Ça, les Autrichiens en ont l’habitude. Mais en sortant de ce groupe I, ils ont enclenché la vitesse supérieure pour la première fois de leur histoire à ce stade de la compétition, en sortant la Real Sociedad , le Borussia Dortmund et la Lazio . Impressionnant.Le RB Salzbourg reste toutefois indubitablement le meilleur tirage possible pour l’ Olympique de Marseille , même si les Phocéens auraient préféré recevoir au retour pour s’appuyer une nouvelle fois sur un Vélodrome en fusion. Si Marseille s’est incliné en poules chez les Autrichiens, le contexte n’est plus du tout le même. À l’époque, l’OM faisait légèrement tourner en Ligue Europa pour cramer le moins d’énergie possible en vue d’une future très longue saison. À raison. Aujourd’hui, les Marseillais ont bel et bien compris qu’il y avait un énorme coup à jouer dans cette Ligue Europa. Le premier depuis très longtemps. Le 26 avril et le 3 mai prochain, l’OM aura rendez-vous pour se qualifier pour une finale de Coupe d’Europe, la troisième en un peu moins de vingt ans.