L'OM cible Zouma et Gameiro

Les pistes du mercato de l'OM : des anciens de la maison, des ex de Rudi Garcia et des internationaux français en difficulté dans leur club.Rappelé en équipe de France par Didier Deschamps pour les trois rencontres à venir face au Paraguay , la Suède et l' Angleterre Kurt Zouma serait dans le viseur de l'OM selon. Victime d'une grave blessure au ligament croisé antérieur du genou droit en février 2016, le défenseur central a disputé 17 rencontres cette saison toutes compétitions confondues et n'a été titulaire seulement qu'à trois reprises en Premier League.Sous contrat jusqu'en juin 2019, Chelsea cherche à prêter l'ancien Stéphanois afin qu'il retrouve du temps de jeu. Marseille , à la recherche de deux défenseurs centraux, serait intéressé pour accueillir le jeune international dans son effectif la saison prochaine même si le fait quesouhaitent effectuer un prêt sans option d'achat pose problème. Pour Zouma, ce serait l'occasion de se mettre en valeur dans la perspective du Mondial 2018.Quant à Kevin Gameiro , c'estqui annonce que l'OM aurait formulé une offre pour l'attaquant de l' Atlético Madrid . Le club espagnol disposerait également d'offres en provenance de Chine pour le Français et serait disposé à le laisser partir.Si ces pistes se concrétisent, il ne manquera plus que Steve Mandanda Yohan Cabaye , et Gervinho , et les objectifs du mercato de l'OM seront atteints.