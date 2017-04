L'OM baisse le prix de ses abonnements

0

Les dirigeants marseillais l'ont compris, voir Rolando et Rekik toutes les deux semaines au Vélodrome, ça se récompense.Le président olympien Jacques-Henri Eyraud avait annoncé en mars un première bonne nouvelle concernant le prix des places pour la saison prochaine : pas d'augmentation des prix même si de grands joueurs arrivent.Mais ce vendredi,apporte une deuxième bonne nouvelle aux Phocéens. Les prix seront à la baisse pour les 5000 abonnés de cette saison en tribunes Ganay et Jean-Bouin : 750€ au lieu de 1050.De quoi faire plaisir au porte-monnaie, surtout quand on voit l'augmentation récurrente des prix des places en général.