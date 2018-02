L'OM atomise Bourg, Auxerre éliminé

690

Bourg-en-Bresse (4-4-2) : Callamand - Pierre-Charles, Amiot, Saint-Ruf, Paye - Heinry, Ndiaye, Nirlo, Court - Koumemba, Merdji. Entraîneur : Della Maggiore.



Marseille (4-2-3-1) : Mandanda - Sarr, Rami, Abdennour, Amavi - Lopez, Gustavo - Njie, Payet, Ocampos - Mítroglou. Entraîneur : Garcia.

Auxerre (4-4-2) : Westberg, Arcus, Polomat, Youssouf, Tacalfred, V. Sané, Konaté, Adéoti, Obraniak, Philippoteaux, P. Sané. Entraîneur : Correa.



Les Herbiers : Pichot, Fofana, Marie, Bonnet, Flochon, Eickmayer, Bongongui, Germann, Vanbaleghem ,Gboho, Rocheteau. Entraîneur : Masala.

Une promenade de santé.Avec Bourg-en-Bresse en victime malheureuse. Sur le terrain des pensionnaires de Ligue 2, l' Olympique de Marseille a écrabouillé son adversaire. Le dauphin du Paris Saint-Germain ne s'est pas fait peur une seule seconde en démarrant tambour battant : Gustavo a ouvert le score au bout de dix minutes avant de voir son passeur Payet (coup franc), Ocampos (trouvé par Mítroglou) et Mítroglou (tête sur un centre de Sarr) l'imiter lors du quart d'heure suivant. Les deux derniers buteurs se sont ensuite offert un doublé dans une rencontre rythmée (surtout en première période), l'Argentin et le Grec achevant même les locaux sur une nouvelle passe décisive de Payet et un caviar de Lopez. Sans parler du penalty provoqué par Sari et transformé par Njie. Les Phocéens sont en quarts de finale de Coupe de France Quoi de plus logique ?Le favori s'est fait piéger.Normal : l'outsider a bien mieux joué. Absolument pas impressionnés par des Bourguignons qui évoluent pourtant un échelon au-dessus, Les Herbiers, relégables de National, se sont montrés plus inspirés et plus déterminés. Rocheteau a ainsi débloqué le score juste avant la pause sur penalty, puis Gboho l'a élargi sur un service de Bongongui à l'heure de jeu. Auxerre a eu l'opportunité de revenir dans la rencontre quelques minutes plus tard, mais Yattara n'a pas transformé son penalty. Du coup, l'élimination s'est transformée en humiliation après le but de Flochon en fin de match.Jamais rassasiée, la Vendée.