L'OM assure la qualif' au frein à main

Sans briller mais sans prendre de but, l'Olympique de Marseille obtient sa qualification en seizièmes de finale de la Ligue Europa contre un solide Red Bull Salzbourg (0-0). Pas de quoi fanfaronner, mais l'essentiel est là.

La partie de cartes

Moon Walke

L'action est symbolique de la rencontre. Parti en contre pour donner de l'allant à son OM, Luiz Gustavo est accroché par Amadou Haidara. Le jeu est interrompu, mais le sang du Brésilien ne fait qu'un tour. Le front collé à celui de son adversaire, le moustachu vient provoquer son vis-à-vis les yeux dans les yeux. Mais non, le jeune milieu de terrain ne baisse pas les yeux, bien au contraire. Solide, il répond du tac au tac à l'internationalet prouve qu'il en a dans le pantalon. Voilà à quoi s'est confronté Marseille ce soir : un mur.Si l’ Olympique de Marseille pensait affronter une équipe autrichienne en vacances au Vélodrome, la réalité était bien moins relaxante. Pour Marco Rose, l'entraineur allemand du RB Salzbourg, pas question de prendre ce match à la légère. Des onze titulaires vainqueurs de l’OM au match aller, dix sont présents sur la pelouse du Vélodrome. Dès lors, les Phocéens, emmenés par un Luiz Gustavo capitaine, doivent mériter leur qualification face au futur premier de la poule. Pas une mince affaire, surtout que les visiteurs mettent une pression d’entrée grâce à l’activité de Moanes Dabour.En face, l’OM parvient à contrecarrer les plans adverses avec un milieu à cinq dense et organisé. Une partie de cartes se met ainsi en place, avec un Morgan Sanson auteur d’une frappe non-cadrée, Lucas Ocampos prêt à cueillir du trèfle à force de lutter dans tous ses duels, et ce pique-assiette de Clinton Njie qui bouffe la feuille à plusieurs reprises. Sans parvenir à inquiéter Alexander Walke une seule fois en quarante-cinq minutes, Marseille se retrouve sur le carreau.Un but. C’est ce qui pend au nez de l’OM, et serait synonyme d’élimination de la compétition avec le résultat positif de Konyaspor Guimarães au moment où la seconde période démarre. De plus en plus actifs, les Olympiens pensent ouvrir le score grâce à la superbe volée de Maxime Lopez , mais le minot voit son tir dévié d’une manchette par Walke. Impassable, le portier allemand s’illustre à nouveau d’une claquette sur un mouvement collectif marseillais bouclé par une frappe de Bouna Sarr sous la barre. Rageant.Histoire d’arrêter de cogiter sur cette hypothétique qualification, de trembler sur chaque offensive des, comme sur ce coup franc puissant de Valon Berisha bien boxée par Steve Mandanda , l'OM ferait bien de se mettre définitivement à l'abri. L’entrée de Dimitri Payet va dans ce sens-là mais, en pratique, rien ne change. Berisha lance un nouveau frisson dans l'échine marseillaise et les gouttes de sueur continuent de couler suite à un nouvel arrêt de Walke devant Valère Germain . Quatres minutes de rab' interminables plus tard, les Marseillais sont qualifiés au bout du suspense. L'OM peut souffler, mais que ce fût compliqué…