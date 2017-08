L'OM assure l'essentiel à Domzale

Inquiétant pendant trente minutes, l'Olympique de Marseille ressort finalement indemne du traquenard Domzale avec un bon match nul (1-1). Il faudra cependant beaucoup de sérieux au retour pour sortir une équipe slovène qui a montré son agressivité et sa créativité en première période.

Domzale 1-1 Marseille

Retard à l'allumage pour l'OM

Thauvin et Sanson soulagent Marseille

Par Nicolas Jucha

Forcément, un adversaire qui a déjà passé trois tours de Ligue Europa n'est pas à prendre à la légère. On peut donc être certains que les hommes de Rudi Garcia ont été prévenus : le déplacement à Domzale ne serait pas touristique. Et pendant trente minutes, il a failli tourner au fiasco. Mené au score, malmené dans le jeu, l'OM a donné une impression d'impuissance face à un adversaire plus agressif et plus tranchant. Heureusement, les Slovènes ont baissé le pied et les Marseillais se sont retroussés les manches. Sans impressionner ni tuer le suspense, ils reviennent donc de Slovénie avec un match nul et un but à l'extérieur qui les place en position de force au retour. À condition cette fois de ne pas attendre une demi-heure pour commencer à jouer.Coup franc de Maxime Lopez , déviation de Lucas Ocampos pour Adil Rami qui s'élève haut et reprend de la tête. Milic est battu, mais l'arbitre refuse le but à juste titre, car le stoppeur olympien était hors-jeu (4). À ce moment du match, on peut penser que les hommes de Rudi Garcia ont pris le match par le bon bout. En réalité, ils s'apprêtent à vivre vingt minutes étouffantes, sans pouvoir sortir les ballons et à subir les assauts de Domzale L'ouverture du score de Vetrih sur un coup franc plongeant n'est que pure logique (1-0, 12). Et n'est pas loin d'être suivi d'un nouveau but quand Firer profite d'un trou d'air dans la défense phocéenne pour mettre à l'épreuve Steve Mandanda (15), qui doit encore s'employer quinze minutes plus tard devant le futur Caennais Repas (32). Ce n'est que dans le dernier quart d'heure du premier acte que les Marseillais parviennent finalement à s'installer dans le camp adverse, timidement. Deux frappes cadrées de Florian Thauvin (36, 44) et un centre au troisième poteau d'Ocampos (30) restent néanmoins un bilan très pauvre pour un OM venu prendre une option pour la qualification et finalement condamné à hausser le ton en seconde période.Les Marseillais se font peur d'entrée avec une reprise de Firer de peu hors cadre (48) puis une tête de Repas qui oblige encore Mandanda à intervenir (55). Double alerte certes, mais l'OM a repris le contrôle du ballon et se montre enfin dangereux. Rami se voit de nouveau refuser un but pour hors-jeu sur coup franc (57), avant que Sanson ne concrétise d'une belle frappe croisée la passe lumineuse de Thauvin entre deux défenseurs slovènes (63). Enfin, les Olympiens sont en situation favorable et tentent d'enfoncer le clou sur une frappe cadrée du même Sanson (65) puis une autre d'Ocampos (70). Sans succès, et avec quelques frayeurs (75, 80, 90+2) face à une équipe de Domzale pourtant émoussée physiquement. Incapable d'en mettre un deuxième malgré les entrées de Cabella et Njie, l'OM repart de Slovénie sans avoir impressionné mais en bonne position pour passer. Ce qui au mois d'août, suffira largement au bonheur de Rudi Garcia