L'OM a laissé Épinal y croire

SAS Epinal 0-2 Olympique de Marseille

JD

Coaching gagnant pour Rudi Garcia , qui aura passé une soirée éprouvante en voyant ses joueurs galérer sur une pelouse déplorable, Kostas Mitroglou en tête.Mais le remplacement du Grec peu avant le dernier quart d'heure par Valère Germain s'est avéré gagnant puisqu'il n'aura fallu que trois minutes à l'ancien Monégasque pour faire sauter le verrou spinalien d'une soyeuse frappe enroulée à l'entrée de la surface. Imparable pour le pauvre Olivier Robin, très solide tout au long de la partie.Le break effectué à la dernière seconde par Morgan Sanson traduit toutes les difficultés qu'ont rencontrées les Marseillais face à un onze d’Épinal surmotivé et prêt à vendre chèrement sa peau en dépit des trois divisions d'écart. Mais malgré toute leur abnégation et quelques belles tentatives, les Vosgiens ne sont pas véritablement parvenu à inquiéter Yohann Pelé et un OM qui a globalement maîtrisé son sujet.Au moins, les locaux garderont la recette de cette affiche à buvettes fermées. De quoi mettre du beurre dans les Épinal…