L'OM à deux doigts de boucler Pizarro

Certainement piqué par l'arrivée d'un joueur au PSG , qui plus est ex du club en la personne de Lassana Diarra, l' Olympique de Marseille n'a pas tardé à répliquer. Tel la réponse du berger à la bergère, le club phocéen est en passe de boucler l'arrivée de Guido Pizarro (27 ans) selon la presse mexicaine.Le milieu de terrain international argentin, titulaire presque indiscutable avec le FC Séville jusqu'à l'arrivée de Vincenzo Montella sur le banc andalou, serait déjà tombé d'accord avec l'état-major olympien, et l'officialisation pourrait avoir lieue dans les prochaines heures.