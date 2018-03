L'Olympiakos bat le PAOK sur tapis vert

NB

Tremblement de terre sur le championnat de Grèce.Le 25 février dernier, le PAOK Thessalonique, solide leader du championnat grec, accueillait dans son stade Toumba l'Olympiakos, dans un match qui sentait le soufre et qui a vite tourné court quand Óscar García, entraîneur de l'Olympiakos, a été touché à la tête par un rouleau de papier.Ce lundi, la Fédération grecque a tranché en infligeant au club de Thessalonique la perte des trois points au profit de son opposant du Pirée. Cette défaite sur tapis vert relance complètement la Super League grecque et plombe le PAOK qui restait, avant le match, sur une série de dix victoires d'affilée. Depuis le 25 février, le PAOK a joué un match, perdu samedi 3-2 à Asteras Tripoli et enchaîne donc sa deuxième défaite d'affilée, sa pire série de la saison. C'est l'AEK Athènes, caché dans l'ombre, qui profite de l'aubaine pour prendre la tête du championnat.PAOK, expert en métamorphose : de Manchester City à Arsenal en l'espace de deux semaines. Abracadabra.